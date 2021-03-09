شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 18 مارس.. موسكو تستضيف مؤتمرا للسلام بأفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، أن موسكو تعتزم عقد مؤتمر في موسكو 18 مارس/آذار الجاري لبحث السلام بأفغانستان.



وقالت وكالة تاس للأنباء إن وزارة الشؤون الخارجية الروسية ستنظم المؤتمر دون مزيد من التفاصيل عن الحضور أو الأجندة.

وتتقدم مفاوضات السلام التي انطلقت في الدوحة سبتمبر/أيلول ببطء، ففي أفغانستان لا يمر يوم دون أن تنفجر قنبلة وتشن هجمات على القوات الحكومية أو تنفذ محاولة لاغتيال شخصيات من المجتمع المدني.

وتدعو خطة سلام في أفغانستان وضعت الولايات المتحدة مسودتها واطلعت رويترز عليها أمس الإثنين إلى تشكيل حكومة انتقالية بدلا من الحكومة الحالية لحين الاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات، على أن تتولى لجنة مشتركة مراقبة وقف لإطلاق النار.