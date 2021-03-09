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الملك عبدالله الثاني بن الحسين يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل إلى الرياض، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وبحث ولي العهد السعودي مع العاهل الأردني عدداً من القضايا العربية والإقليمية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ".

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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