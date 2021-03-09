شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 10 سنوات لصهر الرئيس التونسي الراحل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حكمت محكمة تونسية، اليوم (الثلاثاء)، بالسجن 8 أعوام بحق سامي الفهري، صاحب قناة «الحوار التونسي»، و10 أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، حضوريا للفهري وغيابيا للطرابلسي، بالسجن مع النفاذ العاجل لكليهما، ودفعهما غرامة مالية تقدر بمبلغ 40 مليون دينار تونسي، بالتضامن بينهما.

وقررت المحكمة عدم المؤاخذة الجزائية بموجب قانون المصالحة الإدارية، لعبدالوهاب عبدالله و5 رؤساء ومديرين عامين سابقين للتلفزة التونسية، بخصوص القضية المتعلقة بالفساد في عقود الإشهار بين شركة «كاكتوس» والتلفزة الوطنية.