شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد: «قيصر» يعرقل عودة سورية للمحيط العربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اعتبر وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن عودة سورية إلى محيطها أمر لا بد منه. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أبوظبي، اليوم (الثلاثاء): إن قانون «قيصر» يعقّد عودة سورية لمحيطها العربي. وأعلن تطلع الإمارات لتطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، قائلاً إن «روسيا صديق وشريك يمكن الاعتماد عليه». فيما أكد لافروف أن الاتصالات مع الإمارات مستمرة على أعلى المستويات، لافتاً إلى أنه بحث مع نظيره الإماراتي التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه. وقال إن موسكو مستعدة للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأعلن لافروف أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار. وقال: سنتعاون مع الإمارات في تطوير لقاحات ضد كورونا.