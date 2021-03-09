شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش 17 طلب إحاطة بشأن تطوير مواقف عشوائية ورصف طرق ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، ثلاثة اجتماعات غدا الأربعاء، لمناقشة 17 طلب إحاطة مقدمة من النواب، موجهة للحكومة، بشأن تطوير المواقف العشوائية وحل مشكلة القمامة فى بعض المناطق ورصف وتأهيل بعض الطرق فى محافظة بنى سويف، وذلك بحضور الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف.

ويتناول الاجتماع الأول، مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الحكيم مسعود، الأول بشأن تغطية 200 متر من ترعة الأطوابية جزيرة المساعدة من ناحية كوبري الواسطي العلوي ببني سويف، وذلك لمنع تراكم القمامة، والثاني بشأن إنشاء معدية على مصرف اللبيني لربط عزبة أبو النور بقرية هرم ميدوم مركز الواسطي محافظة بني سويف، لتخفيف معاناة الأهالي والتلاميذ، والثالث: بشأن إنشاء مرسي للمعديات بمركز ناصر (أشمنت، الشناوية) حرصا علي حياة المواطنين، والرابع: بشأن تغطية مصرف أشمنت المار من أمام الشناوية (ناصر شرق)، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار مقالب القمامة بمركز إهناسيا - محافظة بني سويف، مما يؤثر على الصحة العامة للمواطنين.

ويتناول الاجتماع الثاني، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن انتشار المواقف العشوائية ببندر ومدينة إهناسيا – محافظة بنى سويف، مما يتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمر الذي يتطلب إعادة هيكلة وتطوير المواقف حرصا أمن وسلامة المواطنين، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن إنشاء مدينة الواسطي الجديدة على الظهير الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف بهدف فتح أفاق جديدة للتنمية وتخفيف التكدس السكاني بالمحافظة، وبشأن ارتفاع قيمة تراخيص التروسيكلات بمحافظة بني سويف، مقارنة بباقي المحافظات، وطلبي الإحاطة المقدمين من النائب طه الناظر، بشأن سرعة اعتماد وتشغيل سجل مدني أقفهص - مركز ببا - محافظة بني سويف لخدمة المواطنين، أسوة بالسجلات المدنية التي تم تشغيلها بالقري الأخر، وبشأن سرعة فتح باب التراخيص لجميع المتخللات في جميع مناطق الحيز العمراني والمناطق التي تم التصالح بها بمركز الفشن بمحافظة بني سويف، نظرا لالتزام المواطنين باللوائح والقوانين المنظمة لأعمال البناء.

وخلال الاجتماع الثالث، تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب علي بدر، بشأن عدم رصف طريق مدخل إهناسيا القبلي قرية ننا ــ محافظة بني سويف، على الرغم من أهمية هذا الطريق، حيث يعد همزة الوصل للقادمين إلى بندر إهناسيا من الجهة القبلية والطريق المؤدي إلى المراكز المجاورة، بالإضافة إلى أنه يوجد به منشآت حكومية وخدمية.

وتناقش اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عبد الحكيم مسعود بشأن، إعادة رصف الطريق الشرقي القديم (حلوان ــ الصف) ــ المؤدى إلى محافظة بني سويف وذلك لتسهيل حركة المرور، وبشأن الإفادة عن الموقف المالي والتنفيذي خلال ثلاثة أعوام مالية سابقة للطرق التي تم رصفها وإعادة رصفها بمركزي ناصر والواسطي ــ محافظة بني سويف ــ عن طريق الوحدات المحلية ومديرية الطرق بالمحافظة والإدارات التابعة لها وما تم تنفيذه من مطبات صناعية على هذه الطرق، وبشأن رصف طريق عزبة مطريد مرورا بعزبة الشركة حتى طريق دمو موازيا لطريق كوم أبو خلاد – دمو بمركز ناصر ببني سويف، وبشأن عدم رصف طريق أبو صير ــ عزبة حميد إلي طريق مدخل الجرو وحميدة ومنه إلى طريق دمو الجديد بالرغم من توجيه رئيس الجمهورية برصف وتمهيد الطرق التي تربط القري بالطرق الرئيسية، وبشأن تطوير طريق ميدوم الزراعى بدءا من طريق مصر أسوان الزراعي، حتى الطريق الأسيوطى الغربي تزامنا مع التطوير الحالي لطريق أسيوط الغربي، وبشأن عدم إضاءة طريق بني سويف ديمو، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.