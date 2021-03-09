شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم "النواب" تبدأ اجتماعها بدقيقة حداد على أرواح الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم خلال اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، الوقوف دقيقة حداد بمناسبة يوم الشهيد، فى ضوء مطالبة رئيس اللجنة، الأمر الذى لاقى ترحاب، واستجابة سريعه من أعضائها. جاء ذلك فى مستهل اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنه 2021 بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

ويهدف الاتفاق، إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مقترحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلي الحكومة المصرية ، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

ووفقا للاتفاق، تُزود للوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصي مليون و500 ألف يورو، من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير، وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية - والتقييم والتقويم.