شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تخاطب الحكومة لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت لإجراء انتخابات النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لها بمقر النقابة برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، وقررت إرسال مخاطبات رسمية لرئيس الوزراء ووزير الداخلية استجابة لطلب المرشحين لتخصيص شارع عبدالخالق ثروت المواجه للنقابة، لإجراء العملية الانتخابية، حفاظا على صحة الزملاء ومخاطبة وزيرة الصحة لتخصيص (3) سيارات إسعاف وأطباء أمام مبنى النقابة يوم انعقاد الجمعية العمومية.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة وافق على ندب مستشارى الهيئة للإشراف على عمليتى الاقتراع والفرز ويتواجد عضو من الجمعية العمومية داخل كل لجنة لمتابعة كل الإجراءات مع أعضاء اللجنة المشرفة، مشيرة إلى أن عملية الفرز تجرى داخل كل لجنة فرعية بوجود مندوبى المرشحين على أن تتولى اللجنة العامة واللجنة المشرفة تجميع الأصوات، وإعلان النتائج، وذلك مراعاة لظروف كورونا واستجابة لطلب المرشحين.

وأعلنت اللجنة عن إزالة السقالات المواجهة لمدخل النقابة الرئيسى قبل 48 ساعة من يوم انعقاد الجمعية على أن يتم دخول النقابة من الباب الرئيسى والخروج من الباب الجانبى بعد التأكد من إزالة الأجزاء التى يمكن أن تتساقط وأنه يشترط للدخول ارتداء الكمامة الطبية وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبى بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة فى كل اللجان.

وشددت على ضرورة تطهير مبنى النقابة بالكامل قبل (24) ساعة من موعد انعقاد الجمعية، مطالبة الزملاء مغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وأنه سيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانونى، مشيرة إلى أنه سيتولى كل مرشح لعضوية المجلس تسليم كشف بأسماء (5) مندوبين لحضور عملية الاقتراع والفرز خلال (72) ساعة و(32) مندوب لكل مرشح لمنصب النقيب.

ولفتت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين إلى أن الدعاية داخل مقر النقابة تكون فى الأماكن المخصصة وبما يضمن إتاحة الفرصة لكل المرشحين، وإعلان التقرير والميزانية قبل أسبوع من انعقاد الجمعية العمومية، وأنه تيسيرا على الزملاء يتم التصويت فور انعقاد الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء ويتم المد ساعة فساعة فى حالة وجود ناخبين وذلك لتجنب الزحام.

وتابعت: "تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهرًا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات، وفي حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور (25%) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المقام بحرم مبنى النقابة لمناقشة جدول الأعمال،لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية،عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية،في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات في اليوم الثاني 20مارس 2021 من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية".

وأوضحت أنه في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 2 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحاً بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك ..وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.