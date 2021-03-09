شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل فى يوم الشهيد: الشهداء ماتوا غدرا ليعيش المصريين فى أمان وسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، جموع الشعب المصرى أن يحدثوا أبنائهم عن بطولات الشهداء وسيرتهم الطبية فى "يوم الشهيد"، الذى يحتفل به المصريون فى ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض، الذى استشهد فى مثل هذا اليوم 9 مارس عام 1969، والذى يعد أحد أشهر العسكريين العرب فى النصف الثانى من القرن العشرين، حيث شارك فى حرب فلسطين عام 1948، والعدوان الثلاثى عام 1956، وحرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وقال تيسير مطر فى بيان اليوم بمناسبة ذكرى يوم الشهيد: "الشهيد مات غدرا من أجل أن يحيي الشعب المصرى في أمان وسلام"، مؤكدا أن روح الشهداء وحبهم لوطنهم سيرة من الفخر والعزة، وفى يوم الشهيد نعبر عن الفخر بالقيم التى بذلها الراحلون، والتضحيات التي قدموها من أجل رفعت الوطن المصرى".

وتابع :" نجدد العهد لأبطالنا بالجيش المصرى صاحب بطولات وتضحيات ستظل شاهدة علي ما قدموه للوطن وللشعب، كل عام وقادة وضباط وأفراد الجيش المصري العظيم بخير".

واستشهد الفريق أول عبد المنعم رياض فى حرب الاستنزاف بسيناء، ردا على عدوان 1967، وفى ذلك اليوم توجه عبد المنعم رياض إلى الجبهة ليتابع بنفسه نتائج قتال اليوم السابق، وأثناء مروره على القوات فى الخطوط الأمامية شمال الإسماعيلية، أصيب إصابة قاتلة بنيران مدفعية العدو أثناء الاشتباك بالنيران وفارق الحياة خلال نقله إلى مستشفى الإسماعيلية، وخرج الشعب بجميع طوائفه فى وداعه مشيعين جثمانه بإجلال واحترام ممزوجين بالحزن العميق.

وقام الرئيس المصرى جمال عبد الناصر بتكريم عبد المنعم رياض بمنحه رتبة فريق أول ومنحه وسام نجمة الشرف العسكرية أرفع وسام عسكرى فى مصر، وتحول يوم 9 مارس إلى يوم الشهيد فى مصر.