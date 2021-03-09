شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ بعد انتخاب مكتبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى مجلس الشيوخ من إجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، البالغ عددها 14 لجنة، بعدما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية.

وكانت انتخابات اللجان النوعية أسفرت عن فوز الدكتور هانى سرى الدين، بمنصب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، كما فاز النائبين جمال عبد الحليم وياسر زكى، بمنصبى الوكيلين، وفاز بمنصب أمين السر النائب أكمل نجاتى.

وحددت المادة (47) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس بما يأتى:

الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، التى تحال إلى المجلس

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

دراسة التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، التى تحال إلى المجلس

التشريعات الاقتصادية، والتشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية

التشريعات والقرارات الخاصة بالشمول المالى

مسائل النقد والائتمان والادخار

سياسة الأجور والأسعار

شئون القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى

الاتفاقات الاقتصادية

السياسة العامة للدولة فى الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية

موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية

موازنة الإدارة الخاصة بالأملاك والاستثمار بمجلس الشيوخ وحساباتها الختامية

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولى.