نتائج زيارة البابا إلى العراق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ 3 دقائق

آخر تحديث: 9 - مارس - 2021 1:59 مساءً

قالت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية ”سي إن إن“ إن مشاهد الأمل ليست الإرث الوحيد من زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى العراق.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”ألقت زيارة البابا إلى العراق الأضواء على التنوع الذي كان يميز -دائما- النسيج الاجتماعي في الشرق الأوسط، فالتعايش الإقليمي هنا ليس استثناء، بل هو طبيعة، بحسب أسامة مقدسي، أستاذ التاريخ في جامعة رايس، الذي ألّف الكثير من الكتب حول الطائفية الدينية في الشرق الأوسط“.

ونقلت عن مقدسي قوله: ”وجود تنظيم داعش الإرهابي يعتبر انحرافا عن التاريخ الحديث للشرق الأوسط، إنه من أعراض الخراب والعفن السياسي، وانتهاك شعوب المنطقة“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية إن البابا فرنسيس اختتم زيارته التاريخية في لحظة شديدة الحساسية بالنسبة للعراق.

وأضافت: ”اعتبر مسؤولون عراقيون الزيارة التي استمرت لمدة 4 أيام أنها شهادة على قدرات العراق، وتأكيد الدور الأساس للدولة المنكوبة في المنطقة“.

ونقلت ”نيويورك تايمز“ عن الرئيس العراقي برهم صالح قوله، في تصريحات خاصة للصحيفة، بعد وداع البابا فرنسيس في مطار بغداد: ”زيارة البابا حققت أهمية عملاقة للغاية، لا يمكن أن أقلل من التحديات التي تواجه العراق، ولكن الزيارة كانت بمثابة تأكيد بارز على جوهر قيم التسامح والتعايش المتجذرة في المجتمع العراقي“.

ومضت الصحيفة تقول: ”بالنسبة للمسؤولين العراقيين، كانت الزيارة تأكيدا على أهمية الدولة في المنطقة، بعد سنوات من العزلة، كما كانت بمثابة دعم للقادة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء الضعف الذي أصاب العراق نتيجة الانقسامات الطائفية والسياسية“، بحسب “إرم نيوز”.