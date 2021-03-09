الملك سلمان يوافق على 6 مبادرات تحفيزية لتخفيف تداعيات كورونا الاقتصادية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 02:03 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، عن موافقته على 6 مبادرات تحفيزية للمنشآت العاملة في قطاع الحج والعمرة، وذلك لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وتأتي هذه المبادرات امتدادًا لجهود حكومة المملكة في مواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات هذه الجائحة.

وتمثلت المبادرات في إعفاء مرافق الإيواء من الرسوم السنوية لرخص الأنشطة التجارية البلدية لمدة سنة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتضمن ثاني تلك المبادرات في إعفاء منشآت قطاع الحج والعمرة من المقابل المالي على الوافدين العاملين لمدة 6 أشهر، وثالثا تجديد تراخيص وزارة السياحة لمدة سنة دون مقابل لمرافق الإيواء بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قابلة للتمديد.

ويتمثل رابع المبادرات في تأجيل تحصيل رسوم تجديد الإقامات للوافدين العاملين في الأنشطة المرتبطة بقطاع الحج والعمرة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تقسيط المبالغ على مدى سنة، وخامساً: تمديد صلاحية رخص سير (استمارات) الحافلات العاملة في منشآت نقل ضيوف الرحمن دون مقابل مدة (سنة).

أما سادس تلك المبادرات فهو تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية للحافلات الجديدة لموسم حج 1442هـ لمدة 3 أشهر وتقسيطها على مدى 4 أشهر بدءًا من تاريخ الاستحقاق.

يذكر أن حكومة المملكة أطلقت ما يزيد على 150 مبادرة تجاوزت مخصصاتها 180 مليار ريال وذلك بهدف مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتخفيف آثارها على الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين.