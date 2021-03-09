عبدالله بن زايد: علاقات دولة الإمارات مع روسيا تهدف لخلق مستقبل أفضل للجميع

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، على أن علاقات دولة الإمارات مع روسيا تهدف لخلق مستقبل أفضل للجميع.



وذكر في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات مع روسيا شهدت تطورا ملحوظا في جوانب عدة، مؤكداً على أن العلاقة الإماراتية الروسية هي علاقة مستدامة.

وقال : "بحثنا مع الجانب الروسي تداعيات التطرف والعنف.. العلاقات مع روسيا ستستمر في الازدهار في جميع المجالات لخلق مستقبل أفضل للجميع"، وفق "سكاي نيوز.

وأضاف سموه: "زار الإمارات 800 ألف روسي في 2018 وهناك 17 ألف مواطن روسي يعتبرون الإمارات بلدهم الثاني."

من جانبه ذكر لافروف أن محادثات مهمة أجريت مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال وزير الخارجية الروسي: "بحثنا الأمور الإقليمية وقضايا الشرق الأوسط، وسنعمل على تأسيس مشاريع جديدة مع الإمارات."

وفي الشأن السوري قال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إنه لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا مشيرا إلى أن إبقاء قانون قيصر كما هو اليوم يجعل الأمر صعبا.