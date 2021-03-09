ليبيا. 1030 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الثلاثاء، ارتفاع إصابات كورونا بتسجيل 1030 حالة، و9 وفيات، وشفاء 1124 شخصًا، خلال 24 ساعة.



وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان إن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 458 إصابة و830 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 140 ألفا و688 شخصا، بينهم 10 آلاف و389 حالة نشطة، ووفاة 2297 شخصًا.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا، أعلنت اكتشاف حالات إصابة بعدة سلالات جديدة من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الأنواع الجديدة ظهرت لأول مرة في ليبيا، وتتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذرة من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وظهرت حالات إصابة بسلالة لندن والسلالة الإفريقية والأسيوية والأوروبية وسلالات جديدة تشكل طفرة وخطر على صحة الليبيين، محذرة من إهمال الإجراءات الاحترازية.