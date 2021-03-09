شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعة لميليشيا الحوثي .. قتل وإصابة مئات اللاجئين الأفارقة حرقًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الإرياني: نطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن اليمن يدين بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبت في أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة وتديره مليشيا الحوثي الارهابية في العاصمة المختطفة صنعاء، والذي أدى إلى وفاة وإصابة المئات منهم حرقا، وتم دفنهم في أحد المقابر المستحدثة بشكل جماعي، في ظل تكتيم حوثي ومحاولات للتغطية على الجريمة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي : المعلومات تؤكد أن الحادثة جاءت بعد قيام مليشيا الحوثي بحملة اعتقالات للاجئين الافارقة من الشوارع والاسواق،وتخييرهم بين الالتحاق بدورات ثقافية وعسكرية والزج بهم في جبهات القتال او سجنهم وترحيلهم، وان اللاجئين احتجوا على سوء المعاملةفي المعتقلات التي تفتقد لابسط المعايير الانسانية.

وتابع : التقارير تؤكد مساعي مليشيا الحوثي لطمس اسباب ومعالم الجريمة التي كشفت الصور والفيديوهات المتداولة حجم بشاعتها، والتقليل من ارقام الضحايا، في الوقت الذي كشفت فيه المنظمة الدولية للهجرة عن تواجد 900 مهاجر في مراكز الاحتجاز، وأن أكثر من 350 تواجدوا في منطقة الحريق لحظة الاندلاع.

ونطالب بتحقيق دولي شفاف ومستقل لكشف تفاصيل الحادثة ومحاسبة المتورطين فيها، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عمليات تجنيد اللاجئين واستغلالهم في العمليات القتالية، واطلاق جميع المحتجزين احتراما لالتزامات اليمن في هذا الجانب، والسماح لهم بحرية الحركة أو العودة الطوعية الآمنة لمن يرغب.