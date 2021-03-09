"التفويض".. الرئيس المصري يتحدث عن الثمن الفادح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن دماء رجال الجيش والشرطة كانت ثمنا كبيرا لتفويضه من أجل مكافحة الإرهاب.

ويشير السيسي الذي كان يتحدث خلال الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد، إلى كلمته في أواخر يوليو تموز عام 2013 حينما طالب جماهير الشعب المصري بتفويضه من أجل محاربة الإرهاب في أعقاب موجة عنف غير مسبوق في البلاد حركتها جماعة الإخوان.

وتفجرت موجة عنف في مصر في أعقاب ثورة شعبية أنهت حكم تنظيم الإخوان تخلها حرق كنائس وقطع طرق واستهداف البنية الأساسية.

وأشار الرئيس المصري إلى أن تضحيات شهداء الجيش والشرطة هي الثمن الذي تطلبه بقاء الدولة.

وتابع السيسي الذي بدت عليه علامات التأثر خلال كلمات لأسر الشهداء قائلا إن رجال الشرطة والجيش قدموا دماهم للحفاظ على البلاد مطالبا بالحفاظ على ما تحقق كي لا تضيع تلك التضحيات هباء".

وخلال السنوات الماضية شهدت البلاد عمليات إرهابية لكن غالبيتها تركز في سيناء شمالي شرق البلاد حيث احتفظت التنظيمات الإرهابية بقدرات على التحرك مستغلة الطبيعة الجغرافية للمنطقة.