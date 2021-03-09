الجيش الصومالي وعملية ضد "الشباب".. 25 قتيلا و15 مصابا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 25 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية وأصيب 15 آخرون، الثلاثاء، جراء عمليات للجيش الصومالي جنوب البلاد.

وبحسب إذاعة صوت الجيش الصومالي فإن العمليات جرت في بلدات تابعة لمحافظتي شبيلى السفلى وشبيلى الوسطى الواقعتين جنوب وشمالي العاصمة مقديشو.

وقال قائد الجيش الصومالي الجنرال أدوا يوسف راغي إن "العمليات العسكرية استمرت لعدة ساعات متواصلة، وألحقنا بالإرهابيين خسائر كبيرة بتصفية 25 عنصرا وإصابة أكثر من 15 آخرين بينهم قيادات".

وأضاف: "من بين القيادات مسؤول التنظيم الإرهابي بالمناطق بين مدينتي بلعد وأفجوي".

وأوضح المسؤول العسكري الصومالي أن القوات اعتقلت عددا من الأشخاص المشتبه بانتمائهم للتنظيم الإرهابي ويخضعون حاليا للاستجواب والتحقيق.

والإثنين، قتل 11 إرهابيا وأصيب 9 آخرون، بينهم قيادات في حركة الشباب الإرهابية، في عملية شنها الجيش الصومالي في جنوبي البلاد.

ويقوم الجيش الصومالي منذ أكثر من 10 سنوات بعمليات مشتركة مع قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال لمحاربة حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بالقاعدة، خاصة في المحافظات الجنوبية والوسطى من البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات شاملة على 3 قيادات من الحركة، ووضعهم في لائحة الإرهاب الدولية، وفق إعلام صومالي رسمي.

ويشمل القرار كلا من أبو بكر علي آدم، الذي يشغل حاليا نائب زعيم الحركة، ومعلم أيمن القيادي في "جهاز الجبهات العسكري" بالحركة، ومهاد كارتي وهو مسؤول رفيع بالتنظيم.

ويعيش الصومال على وقع أزمة سياسية طاحنة في ظل مراوغة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو منذ 8 فبراير/شباط الماضي للبقاء في السلطة بالمخالفة للدستور.



وأعلنت المعارضة عدم اعترافها بفرماجو رئيسًا شرعيا للبلاد، وتصر على تنظيم المظاهرات التي تطالب بإخراجه من القصر وتنظيم انتخابات عامة نزيهة وشفافة بأقرب وقت ممكن.

ويتمثل الخلاف الرئيسي بين السلطة والمعارضة في البلاد في عدم التوصل إلى توافق نهائي حول إجراء الانتخابات، وتحديد آليات توافقية نزيهة وشفافة لتنفيذ اتفاق سياسي حول عقد الانتخابات أبرم بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية في 17 من سبتمبر/أيلول الماضي في مقديشو.