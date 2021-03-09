استقالة رئيس الحزب الحاكم بكوريا الجنوبية استعدادا لانتخابات الرئاسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقال النائب البرلماني بكوريا الجنوبية لي ناك-يون، الثلاثاء، من منصب رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم، ضمن سعيه للترشح للانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء أن "لي" الذي يشغل مقعدا برلمانيا في دورة خامسة له، قد أعلن استقالته رسميا من رئاسة الحزب خلال مؤتمر صحفي في سول.



وتأتي استقالة لي بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه رئيسا للحزب في أواخر أغسطس/آب، وقبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية المقررة في 9 مارس/آذار 2022.

وتتوافق الاستقالة مع الدستور الداخلي للحزب الديمقراطي الذي يتعين بموجبه على رئيس الحزب أو أي عضو في المجلس الأعلى للحزب التخلي عن منصبه الحزبي قبل عام واحد، على الأقل، من الانتخابات الرئاسية إذا كان يعتزم الترشح.

وتهدف اللائحة إلى كفالة الضوابط والتوازنات بين رئاسة الجمهورية وقيادة الحزب.

وبعد استقالة رئيس الحزب، يتولى نائب زعيم الحزب، كيم تاي-نيون، أيضا مهمة القائم بأعمال الرئيس حتى يتم انتخاب زعيم جديد في مؤتمر مقرر في مايو المقبل.