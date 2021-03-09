وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا لمحيطها الإقليمي أمر لا بد منه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي "أمر لا بد منه".

وتزامنا مع مرور 10 سنوات على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الإماراتي: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا".

وأشار الشيخ عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وعلاقات البلدين تتطور في جميع المجالات.

وقال: "نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادي مع روسيا.. كما أنها شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم كافة، ونثق بأن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد جميع المجالات".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: "لدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي، وسنتعاون في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا".

ولفت لافروف إلى دعم موسكو للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مرحبا كذلك باتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية.