وزير إسرائيلي يؤكد قدرة بلاده على توجيه ضربات لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قادرة على توجيه ضربات لإيران.

وقال كوهين في سياق مؤتمر تنظمه صحيفة "مكور ريشون" الإسرائيلية: "تستطيع إسرائيل أن تدافع عن نفسها من التهديد الإيراني بما في ذلك توجيه ضربات".

وأضاف: "طهران تدعو إلى تدمير إسرائيل وتسعى إلى امتلاك السلاح النووي وتعمل على التموضع العسكري قرب الحدود الشمالية، وإسرائيل لا تسمح بذلك".

وعارض كوهين بشدة رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وقال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي: "ذلك معناه ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا رفض إسرائيل رفع العقوبات الأمريكية عن إيران أو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015.

وأشاد نتنياهو، مرارا، بقرار الإدارة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق عام 2018.