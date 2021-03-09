عبدالله بن زايد: عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي أمر لابد منه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي "أمر لابد منه".



وتزامنا مع مرور 10 سنوات على الأزمة السورية، قال وزير الخارجية الإماراتي: "لا بد من وجود مجالات تفتح سبل العمل المشترك مع سوريا".

وأشار عبدالله بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إلى أن روسيا شريك استراتيجي لبلاده، وعلاقات البلدين تتطور في جميع المجالات.

وقال: "نشعر بالرضا من زيادة التبادل الاقتصادي مع روسيا.. كما أنها شريك فعال في مجال مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف: "بلادي تؤمن بأهمية تعزيز علاقات التعاون مع كافة دول العالم، ونثق أن علاقاتنا مع روسيا ستستمر في الازدهار على صعيد كافة المجالات".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي أنه ناقش مع قيادة الإمارات الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتابع: "لدينا إرادة للتعاون مع الإمارات من خلال صندوق الاستثمار الروسي، وسنتعاون في مجال إنتاج لقاحات فيروس كورونا".

ولفت لافروف إلى دعم موسكو للتسوية السياسية في سوريا وليبيا واليمن، مرحبا كذلك باتفاقية السلام بن الإمارات وإسرائيل وبوجهة النظر الإماراتية بشأن حل القضية الفلسطينية.