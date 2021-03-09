شكرا لقرائتكم الإمارات: يجب اتخاذ موقف دولي حازم ضد هجمات الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء محاولة ميليشيات الحوثي استهداف منطقة خميس مشيط في السعودية بطائرة مسيرة مفخخة.

كما دعت في بيان المجتمع الدولي، بحسب ما أفادت وكالة "وام" الرسمية إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة، مؤكدة أن استمرار تلك الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلاً جديداً على سعي المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

تحدي الميليشيات السافر

إلى ذلك، شددت على أن استمرار تلك الهجمات الإرهابية، يعكس تحدي الميليشيات السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

كما أكد البيان أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

أتى هذا الموقف، بعد أن أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الإرهابية تجاه خميس مشيط.

يشار إلى أن الميليشيات المدعومة من إيران، كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة.

وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب السعودية وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.