بالصور.. وفد جودة الأداء والاعتماد يتفقد محطة بحوث جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء بمدينة رأس سدر، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مكتب ضمان جودة الأداء والاعتماد، برئاسة اللواء عزالدين الحمزاوي، بالتنسيق مع جهة المراجعة الخارجية ISC""، للتأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة ومتطلبات المواصفة القياسية داخل المحطة.

وكان في استقبال اللجنة الدكتور حسام أحمد شوقي، نائب رئيس المركز للمحطات البحثية، والدكتور صفي الدين محمد متولي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، والدكتور إيهاب زغلول رئيس المحطة.

وقدم الدكتور إيهاب زغلول عرضًا عن أعمال كل إدارة داخل المحطة، والخطط المستقبلية المقرر تنفيذها، والإنجازات التي جرت خلال الفترة الماضية، منها إنتاج محاصيل حيوية مهجنة تصلح في الأراضي المالحة إضافة إلى إقامة مشروعات حيوية مثل عسل النحل والزيتون بالتعاون مع مركز البحوث بوزارة الزراعة.

وأوضح رئيس محطة البحوث، أن المركز نجح في إنتاج سلالة جديدة من القمح أطلق عليها المحافظ "سدر١"، جرى زراعتها في تربة مالحة وريها بمياه تحتوي على نسبة ملوحة عالية، إضافة إلى مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاج الإبل، والذي يهدف إلى تطوير منظومة إنتاج الإبل، والمنظومة الغذائية المتعارف عليها وخفض الفجوة الغذائية بين كميات الأعلاف الموسمية المتوفرة في المراعي واحتياجات الإبل، وتحديد المقتنيات الغذائية التكميلية كمًا ونوعًا .

وقال الدكتور إيهاب زغلول، رئيس المحطة، إن الزيارة جاءت ضمن المتابعة الدورية لتجديد شهاده الاعتماد الدولية الأيزو" ٩٠٠١:٢٠١٥" لمركز بحوث الصحراء ومحطاته البحثية.

وأشار إلى أن اللجنة تفقدت كافة قطاعات المحطة، ومحطة تحلية المياه، وقطاع الصوب.