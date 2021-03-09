تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الثلاثاء، تحصين 125 ألف رأس ماشية، ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2021 لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة في السادس من فبراير الماضي.
وأوضح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة القومية الأولى لعام 2021، تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية من (جاموس– أبقار– أغنام– ماعز)، وتجوب مراكز وقري وعزب المحافظة.
وأضاف أن لجان الإرشاد البيطري تعمل على توعية المواطنين ودعوتهم للاقبال على لجان التحصين المنتشره في القرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزياده انتاجيتها.