بعد دقائق.. تداول إجابات امتحان الإنجليزي لثانية ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

تداول طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة الانجليزية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور دقائق من زمن الامتحان.

وتبادل الطلاب إجابات أسئلة الامتحان في تعليقات على منشور بإحدى الجروبات الخاصة بالطلاب لاب على فيسبوك التي تبحث عن إجابة لأسئلة الامتحان، قائلا: " عايزين إجابات الإنجليزي يا شباب بسرعة"

وجاء الرد سريعا في التعليقات على المنشور، بوضع إجابة الامتحان في"كومنت"، وتفاعل أكثر من طالب مع المنشور، متشككين حول صحة الإجابات.

ويؤدي اليوم الثلاثاء طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" للشعبة العامة و"الكيمياء" للشعبة العلمية.

وتعقد الامتحانات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية بالمدارس، باستخدام التابلت.

وقررت وزارة التربية والتعليم تقسيم الامتحانات الإلكترونية على فترات بحسب المحافظة، حيث تقسمت المحافظات إلى مجموعتين لتفادى الضغط على شبكات الاتصالات، بعد حدوث مشكلة في أول أيام الامتحانات مع عدد كبير من الطلاب وعدم تمكنهم من أداء الامتحان.