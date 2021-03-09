وزير خارجية الإمارات: عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي- (د ب أ):

أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، أن "عودة سورية للعمل الإقليمي مع محيطها العربي أمر لابد منه".

وقال الوزير الإماراتي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن "قانون قيصر هو التحدي الأكبر الذي يواجه العمل المشترك مع سورية".

من جانبه، قال لافروف إن روسيا ترحب بتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ، معربا عن استعداد بلاده للمساعدة في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار لافروف إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية الإماراتي تناولت التطورات في الخليج واستقرار الأمن فيه، لافتا إلى أن حجم التعاون التجاري مع الإمارات وصل إلى 3 مليارات دولار.

وبدأ وزير الخارجية الروسي زيارة اليوم لدولة الإمارات في إطار جولة خليجية تشمل أيضا السعودية وقطر.

وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت أن لافروف سيلتقي في الإمارات ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية.

وأضافت الوزارة أن المسائل المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ستتخذ مكانة خاصة في أجندة جولة لافروف القادمة، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة سابقا على أعلى المستويات.