شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة النووية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، في دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وصدرت رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية لصالح شركة نواة للطاقة التابعة لـمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".