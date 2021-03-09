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بالفيديو زائرو الامام الكاظم عليه السلام يواصلون مسيرهم وسط خطط امنية مشددة

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بغداد - ياسين صفوان - يواصل زائرو الامام الكاظم مسيرهم من انحاء البلاد سيرا على الاقدام وسط خطط امنية وخدمية وصحية معدة من غرفة عمليات مشتركة فضلا عن انتشار المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني لتأدية ادوار مختلفة في طريق الزيارة الى جنب اصحاب المواكب والسرادقات

بينما يستخدم اخرون حنجرتهم لأثارة عواطف الزائرين وتعتبر هذه ايضا جزءا من الخدمات المقدمة

وبوعي صحي وتباعد اجتماعي يحرك الزائرون خطاهم للحيلولة دون انتشار وباء بين الاخرين .

وستحفل الساعات المقبلة بأعداد غفيرة من الزائرين المتجهين صوب الكاظمية المقدسة وسط خطط امنية وخدمية وصحية متنوعة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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