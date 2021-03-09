انت الان تتابع خبر بالفيديو زائرو الامام الكاظم عليه السلام يواصلون مسيرهم وسط خطط امنية مشددة والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - يواصل زائرو الامام الكاظم مسيرهم من انحاء البلاد سيرا على الاقدام وسط خطط امنية وخدمية وصحية معدة من غرفة عمليات مشتركة فضلا عن انتشار المتطوعين ومنظمات المجتمع المدني لتأدية ادوار مختلفة في طريق الزيارة الى جنب اصحاب المواكب والسرادقات