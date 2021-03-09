شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. وليا عهد السعودية والبحرين يبحثان تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في الرياض مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عددا من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

