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شاهد.. وليا عهد السعودية والبحرين يبحثان تنسيق الجهود تجاه المواضيع الخليجية والعربية

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، في الرياض مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عددا من المواضيع الخليجية والعربية وتنسيق الجهود المشتركة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الاجتماع تطرق إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين ومجالات التعاون السعودي البحريني في شتى الجوانب لتحقيق مزيد من الإنجازات الثنائية للبلدين الشقيقين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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