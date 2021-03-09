شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يزور نيويورك للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيويورك - أ ف ب

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى نيويورك، الاثنين، في زيارة هي الأولى لقطب العقارات السابق إلى مسقط رأسه منذ مغادرته البيت الأبيض وقد بدا خلالها أنّه يريد البقاء بعيداً عن الأنظار. ومنذ انتهاء ولايته في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، انتقل ترامب للإقامة في منتجعه مارالاغو بولاية فلوريدا، لكنّه احتفظ مع ذلك بمقرّ سكنه السابق المؤلّف من ثلاثة طوابق في أعلى برجه الكائن في الجادة الخامسة في حي مانهاتن بنيويورك. وفي وقت متأخّر من ليل الأحد وصل ترامب إلى برجه بعيداً عن عدسات المصوّرين، لكنّ صحيفة «نيويورك بوست» نشرت صورة ظهر فيها الرئيس السابق على مقربة من برجه داخل سيارة وهو يلوّح بيده اليسرى من مقعده الخلفي. وظهر الاثنين مع انتشار خبر وصوله تجمّع حوالى 20 شخصاً من أنصار الرئيس السابق أمام البرج وسط انتشار أمني كثيف. ورفع بعض المتظاهرين لافتة كتب عليها «نحن نحبّ ترامب»، فيما رفع آخرون علماً عملاقاً عليه شعار «ترامب 2024». ولا يزال الغموض يكتنف أسباب عودة قطب العقارات السابق إلى نيويورك، إذ لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن هذه الزيارة ولا مدّتها أو برنامجها.