أمريكا تعتزم منح عشرات آلاف الفنزويليين وضع الحماية المؤقت

واشنطن - أ ف ب

تعتزم الولايات المتحدة منح وضع الحماية المؤقت لعشرات آلاف الفنزويليين من طالبي اللجوء، في خطوة تناقض توجّه الإدارة الأمريكية السابقة، وفق ما أعلنه مسؤولون الاثنين. وسيُمنح الوضع للهاربين من القمع السياسي ومن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا. وصرّح مسؤول رفيع في إدارة الرئيس جو بايدن للصحفيين بأنّ «التقديرات تفيد بأنه يحقّ لأكثر من 300 ألف فرد التقدّم بطلبات للحصول على وضع الحماية المؤقت». وعلى الرّغم من دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب باتّجاه إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلا أنه لم يمنح الفنزويليين وضع الحماية المؤقت متمسّكاً بتشدده إزاء المهاجرين واللاجئين. ولدى تولّيه سدّة الرئاسة، مضى بايدن قدماً في التخلّي عن سياسات ترامب لضبط الحدود والتي اعتبرها لا إنسانية. وعزّز الجمهوريون ضغوطهم على بايدن للتشدّد في ملفات يعتبرون أنّ التراخي فيها سيؤدّي إلى تدفّق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين. لكن الإدارة الأمريكية تؤكد أنها لن تفتح المجال أمام وصول مهاجرين جدد، وأن وضع الحماية المؤقت سيكون محصوراً بالمهاجرين الموجودين حالياً على الأراضي الأمريكية والذين سيُسمح لهم بالتقدّم بطلبات إقامة لمدة 18 شهراً. وقال المسؤول إنّ هذا الأمر «سببه الظروف الاستثنائية المؤقتة التي تشهدها فنزويلا» ولأنّ «عودة الفنزويليين (إلى بلادهم) غير آمنة». ويتيح وضع الحماية المؤقت للهاربين من النزاعات أو من كوارث طبيعية البقاء في الولايات المتحدة لفترة محدّدة والعمل فيها. لكنّ من يتقدّمون بطلبات للحصول على هذا الوضع سيخضعون لتدقيق في سيرهم وسيمنحون مهلة 180 يوماً للتقدّم بطلباتهم. ويتعيّن عليهم تقديم دليل على أنّهم كانوا موجودين على الأراضي الأمريكية قبل يوم الثلاثاء وتسديد رسم فتح الملف البالغ 50 دولاراً ومبلغ 85 دولاراً للرسوم البيومترية. كذلك سيتعيّن عليهم تسديد مبلغ قدره 410 دولارات للحصول على تصاريح العمل. وبحسب الأمم المتحدة، فإنّ 5,4 مليون فنزويلي فرّوا منذ 2015 من بلدهم، 34% منهم يقيمون في كولومبيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع كراكاس. وأعلنت الحكومة الكولومبية الاثنين أنّها ستمنح وضع الحماية المؤقّت لنحو مليون مهاجر فنزويلي غير مسجّلين رسمياً.

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