شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع وتيرة التلقيح ضد «كورونا» في إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) - أ ف ب

أعلنت الأمم المتّحدة، الثلاثاء، أنّ وتيرة التلقيح ضدّ كوفيد-19 في إفريقيا، تتسارع مع تسلّم 9 من دول القارّة شحنات من اللّقاحات المضادّة للفيروس بموجب آلية «كوفاكس» التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللّقاحات للدول المنخفضة الدخل. وقال المتحدّث باسم المنظّمة الأممية ستيفان دوجاريك، إنّ «مزيداً من جرعات اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19 المدعومة من كوفاكس سُلّمت إلى تسع دول إفريقية هي الموزمبيق وتوغو وإثيوبيا وملاوي وليبيريا وجيبوتي وساو تومي وبرينسيبي وأوغندا ومالي». وأوضح دوجاريك الاثنين، «تلقّت الموزمبيق وتوغو ما يقرب من نصف مليون جرعة»، مشيراً إلى أنّ «المرحلة الأولى من حملة التلقيح ستبدأ في هذين البلدين بالعاملين الصحيين وغيرهم من الأشخاص المعرّضين للخطر». وأضاف أنّه يوم الأحد تسلّمت إثيوبيا «بموجب آلية كوفاكس 2.2 مليون جرعة، ومن المقرّر أن تبدأ التطعيمات في الأيام المقبلة». أمّا ملاوي وليبيريا ومالي وساو تومي وبرينسيبي فقد تسلّمت من جهتها اللّقاحات يوم الجمعة. ولفت دوجاريك إلى أنّ «جيبوتي ستبدأ حملة التطعيم في 11 آذار/مارس»، بينما «ستبدأ على مراحل حملة التلقيح في أوغندا التي تسلّمت أكثر من 850 ألف جرعة من لقاحات كوفاكس».