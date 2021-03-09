شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تتلقّى اليوم أولى الجرعات المضادّة لكوفيد-19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

أعلنت الرئاسة التونسية، الاثنين، أنّ حوالي 30 ألف جرعة لقاح مضادّ لكوفيد-19 ستصل إلى البلاد، الثلاثاء، في شحنة هي الأولى من نوعها ويفترض أن تتيح للحكومة أن تطلق خلال أيام حملة التلقيح الوطنية التي كان مفترضاً أن تبدأ الشهر الماضي. وقالت الرئاسة في بيان: «الثلاثاء، ستصل من روسيا، كمية أولى من لقاحات كوفيد-19 من نوع سبوتنيك عددها 30 ألف جرعة صالحة لـ15 ألف شخص»، نظراً لأنّ لقاح سبوتنبك-في الروسي يُعطى على جرعتين. وأضافت أنّ هذه الشحنة «ستعقبها خلال الأسابيع القادمة كمية ثانية تقدّر بـ500 ألف جرعة». وأوضحت الرئاسة أنّ الحصول على هذه الجرعات تمّ «في ظلّ متابعة يومية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد (...) وبعد جهود دبلوماسية مستمرة لم تنقطع». وكان وزير الصحّة التونسي فوزي مهدي أعلن في وقت سابق، الاثنين، في البرلمان أنّ حملة التلقيح ستنطلق «في الأيام المقبلة». وفي البداية، أعلنت الحكومة التونسية أنّ البلاد ستتسلّم في منتصف شباط/فبراير 94 ألف جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك الألماني-الأمريكي، بالإضافة إلى جرعات أخرى من لقاح أسترازينيكا البريطاني، وذلك في إطار آلية «كوفاكس» التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لإتاحة اللقاحات للدول المنخفضة الدخل. لكنّ وصول هذه اللّقاحات تأخّر. وبلغت حصيلة كورونا في تونس لغاية اليوم 237,704 إصابات، من بينها 8201 حالة وفاة، منذ بدأ الوباء بالتفشّى في هذا البلد في آذار/مارس الماضي، بحسب البيانات الرسمية.