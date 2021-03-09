شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. بايدن يدلي بخطاب بشأن «كورونا» في ذكراها الأولى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أنّ الرئيس جو بايدن سيُدلي الخميس بخطاب تلفزيوني في ساعة الذروة في الذكرى السنوية الأولى لبدء المعركة في الولايات المتّحدة ضدّ جائحة كوفيد-19. وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ بايدن سيستعرض في الخطاب الذي سيلقيه مساء الخميس «التضحيات العديدة التي قدّمها الشعب الأمريكي خلال العام المنصرم والخسائر الجسيمة التي تكبّدتها المجتمعات والأسر في جميع أنحاء البلاد». وأوضحت ساكي: «تُصادف هذا الأسبوع ذكرى مرور عام على إغلاق البلاد بشكل أساسي». وأضافت «من المهمّ أن نلاحظ، بالطبع، ما هي الخطوات التي اتّخذت والتقدّم الذي أُحرز، ولكن بالطبع أيضاً الطريق التي يتعيّن علينا سلوكها». وفي 11 آذار/مارس 2020، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أنّ فيروس كورونا أصبح جائحة. وبعد ذلك بيومين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لمكافحة الجائحة، وفرض حظراً على السفر إلى الولايات المتّحدة شمل كل المواطنين غير الأمريكيين الآتين من غالبية دول أوروبا، وأقرّ إجراءات إغلاق عام لا تزال سارية حتى اليوم في أكبر اقتصاد في العالم.