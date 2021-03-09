شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي بالمرصاد» في مزاد بباريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت دار المزادات «كريستيز» في باريس، الثلاثاء، أنها ستعرض لوحة باستيل للرسام أوجين ديلاكروا تحمل عنوان «عربي بالمرصاد»، تعود إلى حقبته الاستشراقية وكان يملكها الرسام إدغار ديغا للبيع في 24 آذار/مارس الحالي

وقدّرت قيمة اللوحة بين 250 ألف يورو و350 ألفاً، وهي بقياس 24 × 31 سنتيمتراً بدرجات لونية زرقاء وخضراء يتميز بها دولاكروا، وهي في حالة حفظ جيدة. وكانت اللوحة جزءاً من مجموعة إدغار ديغا التي تضم 230 عملاً للفنان. ولم يُعرف هذا العمل حتى الآن إلا من خلال صورة صغيرة بالأبيض والأسود.

وتأثر دولاكروا بالشرق بعد رحلته إلى شمال إفريقيا العام 1832. وكتب في مراسلاته بين العامين 1849 و1854 أنه كان يعمل على لوحات تمثّل «العربي بالمرصاد للأسد».

وتمثل لوحة الباستيل هذه صياداً عربياً مسلحاً ببندقية يتسلق الصخور لاصطياد أسد في الجبل. وثمة رسم بالغرافيت عن الموضوع نفسه محفوظ في متحف اللوفر.