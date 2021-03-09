بيان هام من الخارجية الأمريكية بشأن تأشيرات السفر

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً هاماً بشأن تأشيرات السفر والتي رفضت بسبب قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول إفريقية.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتمّ رفضهم بسبب قرار ترامب، يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ألغى قرار سلفه ترامب في 20 يناير، أول يوم له في السلطة، واصفاً إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020، عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم الخاصة بها.

وأضاف برايس أن من تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك، "يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم إضافية".

وبحسب بيانات وزارة الخارجية، فإن نحو 40 ألف شخص مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017، بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وقامت إدارة ترامب بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر، وضمت في الفترة الأخيرة من رئاسته ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.