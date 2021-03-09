توتر قد يفجّر الوضع في لبنان.. قائد الجيش يهاجم السياسيين: «إلى أين نحن ذاهبون؟»

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس اللبناني، ميشال عون، طلب من الجيش وقوى الأمن يوم أمس، الاثنين، إزالة الحواجز بعد أسبوع من الاحتجاجات على الاقتصاد المنهار والشلل الحكومي، إلا أن قائد الجيش "حذر من أنه لا ينبغي للجنود الانجرار إلى المأزق السياسي".

ووجه قائد الجيش، العماد جوزيف عون، انتقاداً لاذعاً للسياسيين الطائفيين في لبنان لتعاملهم مع الأزمة، محذراً من عدم استقرار الوضع الأمني.

وأكد قائد الجيش أن الضباط العسكريين جزء من المجتمع اللبناني الذي يعاني من صعوبات اقتصادية، مضيفاً: “العسكريون يعانون ويجوعون مثل الشعب”.

ووجه حديثه للمسئولين، حيث قال: “إلى أين نحن ذاهبون؟، ماذا تنوون أن تفعلوا؟، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره”.

وقال العماد جوزيف عون “إذا كان البعض عم يهدف لضرب الجيش وفرطه، هم يعرفون أن فرط الجيش يعني نهاية الكيان، هذا الشيء مستحيل أن يصير. الجيش متماسك وتجربة الـ75 لا ولن تتكّرر”.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسي قوله إن التوتر بين الرئيس وقائد الجيش ازداد بعد طلب فتح الطرق.

وأشارت إلى أن المحتجون قاموا بإغلاق الطرق وذلك على خلفية انهيار سعر الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي حيث فقدت العملة 85 بالمئة من قيمتها.

ولم ترد أنباء عن مواجهات عنيفة بين الأمن والجيش والمتظاهرين خلال الأسبوع.

وأصدرت الرئاسة اللبنانية بياناً قالت فيه إن كبار مسئولي الحكومة والمسئولين الأمنيين اتفقوا خلال اجتماع على إجراءات من بينها “تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة” بما في ذلك مكاتب الصرافة الأجنبية.

وأضاف البيان: “هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر”.

وأوضحت الرئاسة اللبنانية في بيانها أن الرئيس ميشال عون طلب “من الأجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية”.

وأعرب عون عن رفضه قطع الطرقات وقال إن هذا العمل “مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصا أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم يهدف إلى ضرب الاستقرار”.