شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الشريف نائبة التنسيقية تطالب بإعادة بناء مركز شباب المساكن الشعبية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه، إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن إعادة بناء مركز شباب المساكن الشعبية للحفاظ على قطعة الأرض من الضياع، وإعادة الأنشطة للشباب كما كانت.

وأضافت نشوى الشريف، في طلب الإحاطة، أن ذلك جاء بناء على عدد من طلبات قاطنى الجيزة حول مركز شباب المساكن الشعبية، وبعد توقف بناء المركز الذى تم هدمه وإزالة المباني منذ أكثر من ثلاثة أعوام، وهو ما لقى استجابة سريعة من وزارة الشباب والرياضة لبناء مركز شباب المساكن الشعبية بالجيزة .

كانت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد ناقشت مع المهندس تيسير عبد الفتاح، رئيس حي جنوب الجيزة أهم المشاكل والصعوبات التي تواجه الأهالي في نطاق الحي، ووضع مقترحات لحلها، حيث تم خلال اللقاء توجيه الإدارات التنفيذية لتذليل هذه المشاكل، وسرعة العمل على التنفيذ والرد في أسرع وقت .

وتفقدت عضو مجلس النواب، مركز شباب المنيب برئاسة وحيد البرقي، للوقوف على احتياجات المركز وتوفيرها لمركز الشباب، وأكدت النائبة نشوى الشريف: "مراكز شبابنا فيها جواهر لن نسمح بأن تدفن أبدًا، الاهتمام بهم واجب لا يقل عن تسميته واجب وطني".

يأتى ذلك فى إطار تفاعل نواب التنسيقية مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم، وأنهم يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، وذلك من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطن المصرى والاستماع إلى مطالب أهالى دائرتهم والعمل على حلها، وهو ما ظهر جليا خلال الفترة الماضية من النشاط الملموس لنواب التنسيقية فى دوائرهم .