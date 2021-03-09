شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن شروط التدريب على الحرف وعمر المتدرب وفقا لقانون العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط وشروط التدريب على المهن والحرف، ووفقا للمشروع، فإن "المتدرب"، هو "كل من التحق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مهنة أو صنعة".

وينص مشروع قانون العمل على الآليات والإجراءات التالية، للتدريب على المهن والحرف:

1 ـ يلزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته، والمستوى الذي بلغه.

2 ـ يشترط في المتدرب ألاّ يقل سنه عن 14 عامًا ولا يزيد على 18 عامًا.

3 ـ يكون اتفاق التدرب مكتوبًا، وتحدد فيه مدة تعلم المهنة، أو الصنعة، ومراحلها المتتابعة والمكافأة التي يحصل عليها المتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على ألا تقل في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المحدد لفئة العمال في المهنة أو الصنعة التي يتدرب فيها.

4 ـ لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرب إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرب، أو عدم استعداده لتعلم المهنة، أو الصنعة بصورة حسنة كما يجوز للمتدرب أن ينهي الاتفاق.

5 - يشترط أن يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الآخر بذلك قبل الإنهاء بثلاثة أيام على الأقل.

6ـ تسري على المتدربين الأحكام الخاصة بالإجازات، وساعات العمل، وفترات الراحة المنصوص عليها في هذا القانون.