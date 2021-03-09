سبيد ميديكال تستهدف بيع 20 ألف جهاز لتنقية الهواء من كورونا هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال تامر وجيه رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر جروب، إن شركتهم التابعة برايم سبيد ميديكال اتفقت مع "كالتك اليابانية" مخترعة جهاز تنقية الهواء من فيروس كورونا لتوريد 20 ألف جهاز للسوق المصري خلال عام.

وأضاف وجيه لمصراوي، أن الشركة تستهدف تحقيق 500 مليون جنيه مبيعات من الجهاز في مصر، متوقعًا توزيع الكمية المتعاقد على توريدها من هذه الأجهزة داخل المستشفيات والجامعات والمدارس والبنوك والمنازل والمجمعات الطبية خلال عام.

وبحسب رئيس مجلس إدارة برايم جروب، فإن الجهاز مخصص لتنقية الهواء من فيروس كورونا وجميع الفيروسات بشكل عام، كما أن فلتر الجهاز يتم تغييره بعد 5 سنوات.

أوضح أن الجهاز الجديد يجرى تفاعلات في جزيئات الهواء نفسه، مما يجعلها غير قادرة على حمل الفيروس، وبالتالي يمنع انتقاله عبر الهواء ويغطي مساحة تتراوح بين 30 و40 متراً مربعاً.

يذكر أن الجهاز تم توريده لمستشفى سرطان الأطفال 57357 وأثبت فاعليته بنسبة 100%، و مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة ويعتبر أول مجمع طبي في الشرق الأوسط يستخدم الجهاز.

وفي سياق مختلف يرى رئيس مجلس إدارة مجموعة برايم مصر، إن قطاع العقارات يعد من أبرز القطاعات التي تركز عليها الشركة للاستثمار في الفترة الحالية، خاصة بعد قرار الدولة بتطوير وتنمية القرى في الريف المصري.

وأشار إلى شركة برايم للتطوير العقارى التي تأسست عام 1995؛ وتم توسيع حجم أعمال الشركة واستثماراتها عام 2014، مع دخول شريك إسباني لضخ استثمارات جديدة.

وأوضح أن المجموعة تعتزم إنشاء مدينة جامعية على مساحة 40 فداناً على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي وتعمل المجموعة إنجاز دراسات المشروع والتفاوض مع شركات أجنبية بقطاع التعليم لتتولى إدارة المدينة.

وذكر وجيه، أن المجموعة تستهدف تأسيس 3 شركات جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي في قطاعات متنوعة لم يفصح عنها.

أشار إلى أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في حجم المشروعات وعدد القطاعات التي تنفذ بها كبير وتحقيق التنمية الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساهم في سهولة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع توفير المجالات والمشروعات المناسبة للمستثمرين.

وكشف وجيه أنه بحكم عمله كعضو في مجلسي الأعمال المصري السعودي والمصري والإماراتي، فإن هناك عدد من الشركات الإماراتية والسعودية تعتزم ضخ استثمارات في قطاعات العقارات والصحة والتعليم والمشاركة في مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز خلال العام الجاري.

وقال وجيه، إن شركة برايم للتطوير العقاري التابعة؛ تعمل على إنشاء مشروع برايم أوت ليت كايرو مول باستثمارات 1.5 مليار جنيه على مساحة 100 ألف متر مربع.

ويقام المشروع على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وبالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة وتوقع افتتاحه في الربع الأول من العام المقبل، ويهدف المشروع إلى دعم سياحة التسوق فى مصر وجذب استثمارات أجنبية، وتم التعاقد مع شركة “فري بورت البريطانية” لتتولى ادارة المول.

وقال وجيه، إن المشروع يضم 200 محل داخل المول ليكون ضمن أكبر مراكز التسوق في مصر عبر تواجد العلامات التجارية العالمية داخله مع أسعار مناسبة لأنها منافذ بيع مباشرة لتلك العلامات.

وتستهدف الشركة طرح شركتي "برايم هوسبيتاليتى" و"برايم للتطوير العقاري"، وهما شركتان تابعتان للمجموعة؛ في البورصة المصرية خلال العام الحالي.

وبحسب وجيه تجري حالياً الشركة دراسات الطرح وتوقع نتائج إيجابية للدراسة نهاية مارس الجاري.

وتتبع مجموعة برايم مصر نحو 30 شركة في 14 قطاعا متنوعا منها العقارات والإنشاءات والصحة والتعليم والتكنولوجيا والقطاعات الخدمية.

وكانت المجموعة قد أسست شركة "برايم سبيد ميديكال" مع بداية جائحة فيروس كورونا مطلع العام الماضي، وأتاحت خدمة "درايف ثرو" بالتعاون مع جامعات عين شمس لإجراء مسح للكشف عن فيروس كورونا.

ويبلغ حجم أعمال برايم سبيد ميديكال نحو مليار جنيه سنوياً، وتم إجراء قرابة 500 ألف مسحة حتى الآن من خلال خدمة “درايف ثرو” وتجري الشركة ما بين 30 و40 ألف مسحة شهرياً.

وتم تأسيس قرابة 15 فرعاً فى محافظات الجمهورية، وتجرى المعامل يومياً ما بين 3 و4 آلاف مسحة لفيروس كورونا سواء PCR أو تحليل الأجسام المضادة للفيروس.