لبنان.. تواصل الاحتجاجات على تراجع الليرة

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل لبنانيون قطع الطرقات صباح اليوم الثلاثاء في مخلف المناطق اللبنانية، وذلك لليوم الثامن على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

واستمر قطع عدد من الطرقات بالسيارات والإطارات والاحجار ومستوعبات النفايات في بيروت والبقاع والجبل وشمال وجنوب لبنان منذ يوم أمس الإثنين.

وكانت الاحتجاجات الشعبية انطلقت يوم الثلاثاء الماضي بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 10000 ليرة لبنانية، وقد شملت كافة المناطق اللبنانية، من الشمال إلى الجنوب والشرق وجبل لبنان، بالإضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

