تحديات تواجه دفن «موتى كورونا» المسلمين!

ابوظبي - سيف اليزيد - كشفت مصادر إعلامية التحديات التي يواجها المسلمون في أميركا لدفن موتاهم، وفقاً للتقاليد الإسلامية، في خضم جائحة كورونا.

والمجتمع المسلم، مثله مثل أي مجتمع آخر، واجه عدداً متزايداً من الوفيات الناجمة عن كوفيد-19، ولكل مجتمع طقوسه الخاصة للاستجابة للموت والمساعدة في تخفيف ألم الفراق، لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منعت أي اتصال مباشر مع جثة من مات بسبب مخاوف من احتمال انتشار كورونا، وفقا لموقع «بوابة الأهرام» المصري.

ففي الإسلام لتجهيز ودفن الموتى طقوس خاصة زادت من صعوبتها جائحة كورونا، ويبدأ التعامل مع الجثمان بالتغسيل والتكفين وأداء الصلاة على الميت، ثم تقبل واجب العزاء، وفي ظل جائحة كورونا يختلف الأمر في ترتيب تلك الإجراءات، حيث منعت الإجراءات الاحترازية من التعامل المباشر مع جثث الموتى، وقدم علماء وأئمة مسلمون بارزون في الولايات المتحدة إرشادات جديدة حول كيفية إجراء دفن هؤلاء الذين ماتوا بسبب جائحة كورونا.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة الجنازة الإسلامية قبل كورونا كانت تبلغ حوالي 5000 دولار، بما في ذلك القبر، ولكن في هذه الأيام ارتفعت التكلفة بشكل كبير، حيث وصلت إلى حوالي عشرة آلاف دولار.



