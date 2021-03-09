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شهادات تطعيم ضد «كورونا» للراغبين في السفر!

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 12:03
أرشيفية
عربي ودولي

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أصدرت الصين شهادات رقمية لمواطنيها الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس والراغبين في السفر للخارج، لتنضم لدول أخرى أصدرت وثائق مشابهة في إطار السعي لسبل إعادة فتح اقتصاداتها.
ومع بدء طرح اللقاحات على مستوى العالم، لم تُصدر سوى بضعة دول، منها البحرين، شهادات تعريف بمن تلقوا اللقاح. ووافق الاتحاد الأوروبي على طرح جوازات سفر لمن تلقوا التطعيم، تحت ضغط من دول الجنوب المعتمدة على السياحة.
وذكرت إدارة الشؤون القنصلية التابعة لوزارة الخارجية الصينية، على موقعها الإلكتروني، أن الشهادة ستشمل تفاصيل تطعيم حاملها ضد مرض كوفيد-19 ونتائج فحصه.
وقال وزير الخارجية وانغ يي، يوم الأحد، إن الهدف من الشهادة هو التحقق المتبادل من المعلومات، مثل اختبار الحمض النووي والتطعيم وضمان سفر آمن ومنظم.
 
 

المصدر: رويترز

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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