وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف في أمريكا اللاتينية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:15 صباحاً - سجلت منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي أكثر من 700 ألف وفاة منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، في الساعة الأولى بتوقيت غرينتش استناداً إلى بيانات رسمية.

وبلغ عدد الوفيات المسجّلة رسمياً في دول المنطقة الـ34 ما مجموعه 700,022 وفاة (من أصل أكثر من 22 مليون إصابة مسجّلة)، لتكون بذلك ثاني منطقة أكثر تضرّراً من الجائحة في العالم خلف أوروبا التي سجلت (876,511 وفاة)، وأمام الولايات المتّحدة وكندا (547,986 وفاة) وآسيا (292,925 وفاة).

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 2,593,872 شخصا في العالم حتى الآن.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا في العالم إذ سجّلت حصيلة إجمالية بلغت 525,035 وفاة من 28,999,266 إصابة.

والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الولايات المتحدة إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 265,411 من بين 11,019,344 إصابة، تليها المكسيك التي سجّلت 190,604 وفيات من أصل 2,128,600 إصابة، والهند حيث أعلِنت 157,853 وفاة من بين 11,229,398 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 124,419 وفاة من بين 4,218,520 إصابة.

لكن الجمهورية التشيكية تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه حيث توفي 204 أشخاص من كل 100 ألف، تليها بلجيكا (192) وسلوفينيا (187) وبريطانيا (183) ومونتينيغرو (170).

وازداد عدد الفحوص بشكل كبير مقارنة ببداية تفشي الوباء، بينما تحسّنت تقنيات إجراء الفحوص وتسجيل الحالات، وهو ما يفسّر ارتفاع عدد الإصابات المعلنة.

مع ذلك، لا يعد عدد الحالات التي تم تشخيصها إلا جزءا من العدد الفعلي للإصابات مع وجود عدد كبير من الإصابات التي لا يتم الكشف عنها نظرا لكونها أقل خطورة أو لعدم ظهور أعراض على المصابين، وفقا لفرانس برس.