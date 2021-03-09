زعيم المعارضة الفنزويلية يكشف تهريب يورانيوم بلاده لإيران

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 مارس 2021 10:15 صباحاً - كشف زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، عن اعتقال مسلحين بتهمة تهريب اليورانيوم من البلاد، قائلا إن إيران كانت إحدى الوجهات.

وأوضح جوايدو في مقابلة مع صحيفة “هيوم” الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه تم تهريب كميات كبيرة من احتياطيات اليورانيوم في فنزويلا عبر قنوات غير مشروعة إلى خارج البلاد.

وعلى الرغم من أن جوايدو، لم يقدم أي دليل في هذا الصدد، لكن العلاقة بين طهران وكاراكاس في مجال استكشاف اليورانيوم تعود إلى سنوات قبل وأثناء فترة حكم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ففي ربيع عام 2009، كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية بناءا على وثائق سرية، عن خطة مساعدة فنزويلا وبوليفيا لإيران في إمدادات اليورانيوم.

وذكر التقرير أن حكومة الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز كانت تحاول مواجهة الولايات المتحدة من خلال دعم تقدم البرنامج النووي لإيران.

وجاء هذا الدعم الفنزويلي في ذروة الأزمة النووية الإيرانية، في وقت كانت تصدر قرارات مجلس الأمن ضد إيران الواحدة تلو الأخرى.

وكانت قد قدرت مؤسسة كارنيجي البحثية التي يقع مقرها في نيويورك، احتياطيات فنزويلا من اليورانيوم غير المستخرجة بـ 50 ألف طن.

كما أفادت وكالة رويترز للأنباء، في تقارير سابقة، عن تعاون إيران وفنزويلا في مجال اكتشاف واستخراج اليورانيوم.

وأشارت محطة “فوكس نيوز” الأمريكية قبل 6 سنوات، نقلا عن جنرال فنزويلي سابق، إلى أن إيران كان لها وجود عسكري في المناطق الغنية باليورانيوم في فنزويلا.

وفي الأشهر الماضية، كانت هناك عدة رحلات جوية لشركة ماهان إير الإيرانية إلى فنزويلا، ولم يتم الكشف عن طبيعة البضائع التي كانت على متنها في طريق الذهاب والعودة.

وشمل ذلك السفن وناقلات النفط الإيرانية التي تم إرسالها بشكل مستمر إلى فنزويلا في الآونة الأخيرة، وبعضها لم يتم احتجازها حيث عادت إلى المياه الإيرانية بعد تفريغها في فنزويلا وإعادة تحميلها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال قائد القيادة الجنوبية الأمريكية إن إيران أرسلت شحنات أسلحة وقوات شبه عسكرية إلى فنزويلا لدعم بقاء الرئيس الفنزويلي في السلطة.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن الأدميرال كريغ فالر، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، قوله إن إيران أرسلت شحنات أسلحة وقوات شبه عسكرية إلى فنزويلا لدعم بقاءمادورو في السلطة.

وأوضح فالر “نرى نفوذا إيرانيا متزايدا هناك”، مشيرا إلى “الوجود المثير للقلق” لعناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.