ألمانيا تخفف قيود الإغلاق وتعلن افتتاح المتاجر في بعض المناطق

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

بدأت السلطات الألمانية الاثنين في تخفيف الإجراءات التقييدية التي تم فرضها في 2 نوفمبر 2020، بسبب جائحة الفيروس التاجي، وافتتحت المتاجر والمتاحف.



وتم اتخاذ قرار رفع بعض القيود في اجتماع للمستشارة أنغيلا ميركل مع زعماء الولايات الألمانية في 3 مارس.

ووافقت السلطات على أنه اعتبارا من 8 مارس، في المناطق ذات معدل الإصابة المنخفض، من الممكن البدء في تخفيف نظام الإجراءات التقييدية، وفق "روسيا اليوم".

في الوقت نفسه، يتم توفير آلية "الكبح الطارئ"، إذا زاد معدل الإصابة في المنطقة المعينة خلال ثلاثة أيام إلى مستوى معين.