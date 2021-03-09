ماذا قالت واشنطن عن محادثات السلام بأفغانستان؟

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إنه من السابق لأوانه تحديد كيفية سير محادثات السلام بأفغانستان.



ولكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، أوضح أن بلاده تعتقد أن "هذه لحظة يمكن فيها إحراز تقدم".

وأشار برايس في إفادة صحفية دورية، بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، سيبقى في الدوحة لبعض الوقت.

وأضاف: "واصلنا تشجيع جميع الأطراف على المشاركة البناءة بقدر من الحماس، مع العلم أن هذه لحظة يمكن فيها إحراز تقدم".

وتابع: "نريد أن نفعل كل ما في وسعنا لتسهيل هذا التقدم ودعم الحوار والنقاش بين الأفغان من مختلف الأطراف. وهذا هو بالضبط سبب وجودنا هناك".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت الأحد الماضي، إن جميع الخيارات ما زالت مطروحة بالنسبة للقوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان، التي يبلغ عددها 2500 جندي.

جاء ذلك بعد نشر تقارير قالت إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قام بحملة عاجلة جديدة، لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة، تضمنت تحذيرا من أن الجيش الأمريكي يفكر في الخروج من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار.

وقال بلينكن، في رسالة إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني نشرتها قناة طلوع التلفزيونية الأفغانية وتم تأكيدها في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، إن الولايات المتحدة "تدرس سحب القوات بالكامل بحلول الأول من مايو مع بحثنا خيارات أخرى".