القبض على متهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية وآخر بالسرقة في بغداد

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد - مكتب مكافحة اجرام النهروان تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، حيث تم توقيفه وفق أحكام المادة ( ٦ / من قانون مكافحة الاتجار بالبشر)".واضاف البيان ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام البياع ألقت القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (١٠ ملايين دينار عراقي) من إحدى الدور السكنية في منطقة البياع".

وتابع البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق أحكام المادة ٤٤٣ ق.ع".

