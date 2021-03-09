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تعرف على حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.
الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس غد الاربعاء سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم بالمنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في الوسط، اما المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

وأضافت أن "طقس الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

ولفتت الهيئة، الى أن "طقس الجمعة سيكون غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".


واشارت إلى أن "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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