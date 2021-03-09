تعرف على حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في العراق

الهيئة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "طقس غد الاربعاء سيكون غائما جزئيا واحيانا غائم بالمنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع في الوسط، اما المنطقة الجنوبية فيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".وأضافت أن "طقس الخميس المقبل سيكون غائما جزئيا الى غائم بالمنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات".

ولفتت الهيئة، الى أن "طقس الجمعة سيكون غائما مصحوبا بتساقط زخات مطر في اماكن متفرقة تكون رعدية احيانا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".



واشارت إلى أن "طقس السبت المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، اما المنطقة الشمالية فيكون طقسها صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".