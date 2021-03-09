ذي قار تسجل 198 اصابة جديدة بكورونا

وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبت تسجيل 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات 660 فحصاً لاشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس".



وأضاف، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة"، مبينا انه "بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 30124 حالة منذ ظهور الوباء".

