انت الان تتابع خبر ذي قار تسجل 198 اصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجَّلت محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، أرتفاعاً جديداً بعدد الإصابات بفيروس كورونا.
وقال مصدر طبي للسومرية نيوز، ان "نتائج التحليل المختبري أثبت تسجيل 198 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الفحوصات 660 فحصاً لاشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس".
وأضاف، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة"، مبينا انه "بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 30124 حالة منذ ظهور الوباء".
وأضاف، ان "هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة"، مبينا انه "بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للإصابات الى 30124 حالة منذ ظهور الوباء".