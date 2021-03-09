انت الان تتابع خبر واتسآب يتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال موقع WABetaInfo المتخصص برصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب"، ان التطبيق سيتوقف عن العمل على بعض الهواتف الذكية.
واشار الموقع الى ان "التطبيق سيتوقف عن العمل على أجهزة آيفون القديمة".
وحتى اللحظة لايوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.
وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.
ففي أحدث إصدار تجريبي من تطبيق iOS ، اختفى دعم الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 9 والإصدارات الأقدم.
وحتى اللحظة لايوجد أي تأكيد رسمي من القائمين على التطبيق على المعلومات التي نشرها الموقع.
وفي الوقت الحالي تتضمن القائمة الرسمية لأنظمة تشغيل "آيفون" التي يدعمها برنامج التراسل نظام التشغيل iOS 9 أو الإصدارات الأحدث.
واعتبارا من 1 كانون الثاني 2021، توقف برنامج المراسلة عن العمل على عدد من الأجهزة التي لم يقم مستخدموها بتحديث نظام التشغيل إلى نظام التشغيل iOS 9 أو أندرويد 4.0.3.